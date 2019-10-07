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Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu

07.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Hücrelerin oksijen kullanıma ilişkin moleküler mekanizmaları keşfeden bilim insanları William Kaelin, Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza 2019 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

Nobel Tıp Ödülü bu yıl Amerikalı William Kaelin ve Gregg Semenza ile İngiliz Peter Ratcliffe'e verildi. Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, hücrelerin oksijen kullanıma ilişkin moleküler mekanizmaların keşfi nedeniyle bilim insanları Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'nın ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Nobel jürisi, bu mekanizmaların keşfinin çok sayıda hastalığın tedavisi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu keşfin, kansızlık, kanser ve daha birçok hastalığın tedavisinde geliştirilecek stratejinin önünü açtığı kaydedildi.

830 bin euro tutarındaki Nobel Tıp Ödülü 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

1901 yılından bu yana 12'si kadın toplam 216 bilim insanı Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü ilk alan difteriye karşı tedavi yöntemleri geliştiren Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring olmuştu.

salı günü fizik ve kimya alanında Nobel'e layık görülen bilim insanlarının isimleri açıklanacak. Perşembe günü de Nobel Edebiyat Ödülü'nün kime verileceği belli olacak. Nobel jürisindeki skandal nedeniyle geçen yıl ödül verilememesi nedeniyle bu yıl istisnai olarak iki isme Nobel Edebiyat Ödülü verilecek. Cuma günü de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen isim açıklanacak.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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