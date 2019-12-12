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Nobel’in Avusturyalı Peter Handke’ye verilmesine tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Nobel edebiyat ödülünün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp kasap Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki gösterdi.Nobel Edebiyat ödülün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp kasap Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı Peter Handke’ye verilmesine bir tepkide Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz’den geldi.

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Nobel edebiyat ödülünün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp kasap Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki gösterdi.
Nobel Edebiyat ödülün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp kasap Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı Peter Handke’ye verilmesine bir tepkide Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz’den geldi. Sözen ve Gündüz ortak bir basın açıklaması yaparak, her yıl dağıtılan Nobel ödüllerinden edebiyat dalındaki ödülün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp kasap Miloşeviç’i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesini kınadıklarını söyledi. Açıklamada, "Peter Handke’ye verilen bu ödül, bir ödül olmaktan öte bir utanç vesikasıdır. On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan birine bu ödülün verilmesi ile ödülü verenlerin de soykırımları, katliamları desteklediğinin kanıtıdır. Bu ödül dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman toplumuna duyulan bir kinin, bir öfkenin dışa vurulmuş halinin sertifikasıdır. Bu ödülü verenler ikiyüzlülüklerini bütün dünyaya göstermişlerdir. Söz konusu Müslümanlar olunca katliama uğramalarının Haçlı zihniyeti nezdinde hiç bir önemi yoktur. Kendilerine bir saldırı olunca kıyameti koparanlar, Müslümanlara yapılan her türlü saldırı karşısında üç maymunu oynayarak sessiz kalmaktadırlar. Bu zihniyete göre insan hakları demokrasi özgürlük ve adalet sadece kendileri içindir. Müslümanların haklarını hukukunu yok sayan görmezden gelen bu hain ve alçak zihniyeti bir kez daha lanetliyorum. Bu ödül soykırım destekçisi birine verildikten sonra biz Müslümanlar olarak Nobel ödülleri diye bir organizasyon tanımıyoruz, nazarımızda yok hükmündedir. Çünkü sizler ikiyüzlüsünüz, çünkü sizler terör sevicisisiniz, çünkü sizler insanlık düşmanısınız ve insanlığın yüz karasısınız. Dünyadaki bütün Müslümanlardan beklentimiz hiç bir Müslümanın bu ödüle layık görülse bile bu ödülü almamalarıdır. Haçlılar kendileri çalıp, kendileri oynasınlar. Dünyayı sadece Haçlı zihniyetinden ibaret sananlar, dünyanın beşten büyük olduğunu er geç anlayacaklardır. Ama unutmasınlar ki, hak, hukuk, adalet, insanlık, barış ve kardeşlik bir gün herkese lazım olacaktır” dedi.

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