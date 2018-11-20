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Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker, Ödemiş'te defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da vatani görevini yaptığı orduevindeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.'nin (20) cenazesi, askeri törenle memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.

Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker, Ödemiş'te defnedildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da vatani görevini yaptığı orduevindeki nöbet kulübesinde ölü bulunan er Mustafa Ç.'nin (20) cenazesi, askeri törenle memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.
Afyonkarahisar merkezdeki orduevinde vatani görevini yapan er Mustafa Ç.'nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden, dün saat 18.30 sıralarında silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler, sesi duyunca girdikleri kulübede Mustafa Ç.'yi başından vurulmuş olarak hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mustafa Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Mustafa Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa Ç.'nin cenazesi, bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine uğurlandı. Mustafa Ç.'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri araçlar eşliğinde, kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Mustafa Ç.'nin tabutu araçtan indirilmeden helallik alındı ardından boşanmış olmaları nedeniyle erin cenazesi, aynı mahalledeki annesinin evinin önüne götürülüp, burada da helallik istendi. Mustafa Ç. için öğle vakti Günlüce Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Umur Kılıç, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Badem, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Mustafa Ç.'nin yıllar önce boşandıkları öğrenilen annesi Ganime Ç. ile babası Yaşar Ç., kız kardeşi İlayda Ç. (17), siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri ile askerler katıldı.
Mustafa Ç.'nin cenazesi, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında götürüldüğü Günlüce Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Uzun süre mezarın başından ayrılamayan baba Yaşar Ç.'ye, tabutun üzerindeki Türk bayrağı ile oğlunun çerçeveli fotoğrafı verildi. Anne Ganime Ç.'ye de askerler tarafından Türk bayrağı verildi.

FOTOĞRAFLI

Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker, Ödemiş'te defnedildiNöbet kulübesinde ölü bulunan asker, Ödemiş'te defnedildiNöbet kulübesinde ölü bulunan asker, Ödemiş'te defnedildiNöbet kulübesinde ölü bulunan asker, Ödemiş'te defnedildi

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