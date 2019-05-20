Nöbet tutup, camideki kasadan para çalan şüpheliyi yakaladılar

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da caminin yapımı için toplanan yardım paralarını çalan şüpheli, cami görevlileri, cami yaptırma derneği üyeleri ve cemaatin çalışmasıyla yakalandı. Güvenlik kamerası takılıp, camide nöbet tutularak yakalanan şüpheli M.A. (59) polise teslim edildi.

Isparta'da hayırseverlerin yardımıyla yapımı devam eden Hz. Ali Camii'nin bir bölümü ibadete açıldı. Bir hayırsever, Cami Yaptırma Derneği'ne, camide çelik kasaya bir miktar para bağışında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine kasayı açan yetkililer paranın yerinde olmadığını gördü. Kasadaki paranın çalınmış olabileceğini düşünen dernek yönetimi ve cemaat, hırsızı yakalamak için kasaya bir miktar daha para koydu. Bu paranın da çalınması üzerine camiye güvenlik kamerası yerleştirildi.

Bir süre sonra kasadaki paranın yine çalındığını belirleyen dernek yönetimi, cami görevlileri ve cemaat, bu kez namazlardan sonra nöbet tutmaya başladı. Nöbet yaklaşık bir haftadır sürerken, geçen cuma günü camiye gelen şüpheli namaz kılar gibi yaparken, imam hatip ve müezzin tarafından yakalandı. Durum polise bildirilirken, şüphelinin M.A. olduğu belirlendi. Gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını da inceledikten sonra M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Camideki çelik kasadan 1340 lira çalındığı belirtildi.