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'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 08:25 | Son Güncelleme

TBMM'de her hafta için üç "nöbetçi bakan" uygulaması bu hafta başlayacak. Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Mecliste milletvekilleriyle bir araya gelecek.

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

TBMM'de her hafta için üç "nöbetçi bakan" uygulaması bu hafta başlayacak.

Alınan bilgiye göre, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında, Meclise her hafta üç farklı bakan gelecek.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri "nöbetçi bakan" Meclis'te olacak.

Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

Ekim ayı programı kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Ekim Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim Çarşamba günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "nöbetçi bakan" olarak Mecliste bulunacak.

(AA)

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