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  4. Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor

Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip vakalarının artmasının ardından mesai saatleri sonrasını tercih eden hastaların nöbetçi eczanelerde yığılmaya neden olduğunu, bundan dolayı ilaçların karşılanmasında güçlük yaşandığını söyledi.

Nöbetçi eczaneler grip ilacına yetişemiyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip vakalarının artmasının ardından mesai saatleri sonrasını tercih eden hastaların nöbetçi eczanelerde yığılmaya neden olduğunu, bundan dolayı ilaçların karşılanmasında güçlük yaşandığını söyledi.
Mehmet Ertekin, mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve grip vakalarının çok yoğun olduğunu söyledi. Özellikle nöbetçi eczanelerde bunu çok yoğun hissettiklerini anlatan Ertekin, Antalya merkezde 600'e yakın eczane olduğunu, bu sayının mesai saati sonrası 11'e düştüğüne dikkati çekerek, "Mesai sonrası nöbetçi eczanelerin mesaisi başlıyor. Bu saatten itibaren de yoğun hasta yığılmaları oluyor" dedi.
HASTALARA 'GÜNDÜZ GELİN' ÇAĞRISI
Soğuk havalar nedeniyle hastalığın çok yoğun olduğuna işaret eden Ertekin, hastaların hem muayene, hem de reçeteye yazılan ilaçlarını almak için mesai saatleri sonrasındaki akşam saatlerini tercih ettiğini belirterek, “Hem muayene, hem de ilaç alımlarında nöbetçi eczanelerdeki yığılmalara karşı anlık önlemler almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın muayene ve ilaç alımlarını gündüz saatlerine çekmeleri gerekiyor" diye konuştu.
ÖNLEMLER YETMİYOR
Nöbetçi eczanelerin personel, ilaç, ek bilgisayar gibi her türlü önlemi alması için bilgilendirme yapıldığını ve nöbet yoğunluğundan haberdar edildiğini belirten Ertekin, “İnsan gücüyle dönen bir hizmet olduğundan bu yoğunluğun daha erken saatlere kaydırılmasını rica ediyoruz. Hastalarımız gündüz boyunca hasta ama, mesaiden taviz vermemek için 18.00'den sonra acilden ve eczanelerden hizmet almaya çalışıyor" dedi.
STOKLARDAKİ İLAÇLAR HEMEN TÜKENİYOR
Ertekin, bu durumun ilaç temininde de soruna neden olduğunu belirterek, "Gündüz bile o grup ilaçları kısıtlı sayıda bulabiliyoruz. Gece 10-15 hasta gelse stoktaki ilacımız bitiyor. Depolar da kapalı olduğu için temin edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
GRİP OCAK BAŞINDAN BERİ YOĞUNLAŞTI
Ocak başından beri grip vakasının çok yoğun görüldüğünü anlatan Ertekin, “Tam da kışın soğuk geçtiği bu aylarda, normal seyrimizin en az iki katında nöbette hastalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Ateş, öksürük, hat safhada halsizlik ve kırgınlık gibi belirtileri olan hastalar gece nöbetleri ve acil hizmetlerini beklemeden hemen hekimine başvurmalı" diye konuştu.
AŞI SEZONU DA ZOR TAMAMLANDI
Antalya'da grip aşısı sezonunun da zor bir şekilde tamamlandığını anlatan Ertekin, “Çünkü ürünleri çok kısıtlı temin edebildik. Antalya'da bin 200 eczane var. Ama depolarımızdan neredeyse 3'er, 5'er adet düşecek şekilde stok geldi. Ama listelerimizde bekleyen hasta sayısı 50-60. Acil olan kanser, yaşlı, diyabetik, solunum yolu hastalarına öncelik tanıdık ve aşıları tamamladık. Aşılar halen seyrek sayıda bulunabiliyor" dedi.
BU YILKİ AŞILARDA DÖRT TÜR BİRLEŞTİ
Son yıllarda görülen grip türlerinin 'suç' olarak adlandırıldığını, bu yıl üretilen aşının da en popüler suç türlerine göre üretildiğini belirten Ertekin, “Hayatımıza ilk kuş gribi olarak girmişti, peşinden domuz gribi olarak daha yaygın hale geldi. Görülme sıklıkları en yoğun olanlarını aşı firmaları her sene toparlıyor ve onlardan bağışıklık seviyesini yükseltmek için aşı oluşturuluyor. Bu seneki 4 suçlu, dört familyanın içeriğinden oluşuyor ve daha etkin bir aşılama yapıldı. Bunların içinde H1N1 ve H3N2 de var" diye konuştu.

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