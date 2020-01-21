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  4. Nöbetçi kedi bakıcısı

Nöbetçi kedi bakıcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki hayvansever Şenay Arıkan’ın bakımından sorumlu olan Şadiye Ergin, yaşlı kadın oğullarının yanına gittiği dönemlerde kedileri için mesai yapıyor.Hayvansever kimliği ile mahalledeki kedilere sahip çıkan 80 yaşındaki Şenay Arıkan’a gözü gibi bakan Şadiye Ergin, Şenay teyzenin yokluğunda kedilerinin de bakımını üstleniyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki hayvansever Şenay Arıkan’ın bakımından sorumlu olan Şadiye Ergin, yaşlı kadın oğullarının yanına gittiği dönemlerde kedileri için mesai yapıyor.
Hayvansever kimliği ile mahalledeki kedilere sahip çıkan 80 yaşındaki Şenay Arıkan’a gözü gibi bakan Şadiye Ergin, Şenay teyzenin yokluğunda kedilerinin de bakımını üstleniyor. Yaklaşık 90 kediye her gün yemek hazırladığını kaydeden Ergin, bu işe kedileri sevdiği için alındığını kaydetti.
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Şenay Arıkan, evlatlarını görmek için ilçeden ayrılınca kedilerini bakıcısına emanet ediyor. Her gün 10 kilo ciğer ve 6 ekmek ile 90 kediyi besleyen Şadiye Ergin, Şenay teyzenin kedilerinin çok kıymetli olduğunu ve onlarla mutlu olduğunu ifade etti.
Kedilere kendisinin de çok düşkün olduğunu belirten Şadiye Engin, “Şenay teyze bunlara yıllardan beri bakıyor. Ben de hem kendisine hem de kedilere bakıyorum. Kedilere ciğer ve ekmek, makarna ve kuru mama veriyoruz. Bir öğünde 5 kilo ciğer ve 6 ekmek veriyoruz. 80 yaşında var Şenay teyze. İki oğlu var. Kedilerle ilgilendiğim için çok mutlu oluyorlar. Ben kedilerim için yaşıyorum diyor. Fakir ve üniversite okuyanlara da çok destek olur. Hemen hemen 90 kedimiz var. Kimisi yiyor kimisi karnı doyarsa dinleniyor. Bana göre sorun olmuyor. Ben de kedileri çok seviyorum. Evde benim de kedim var. Beni işe alırken kedi sevip sevmediğimi sordular. Ben aylıkla çalışıyorum. Şimdi kendisi yok akşam sabah gelip kedileri besliyorum. Ben olmadığım zaman gelmezler. Oyun oynarlar boğuşurlar. Herkes kedileri sevsin, öldürmesin, yazık günahtır” dedi.

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