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Nöbetçi noterlerde bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

MERSİN'de nöbetçi noter uygulaması kapsamında bugün hizmet veren 2 noterde bayram hareketliliği var.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de nöbetçi noter uygulaması kapsamında bugün hizmet veren 2 noterde bayram hareketliliği var. Mersin 3'üncü Noteri ile Tarsus 4'üncü Noteri'nde özellikle araç alım-satım işlemleri için yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesi araç satın alarak tatile gitmek isteyen vatandaşlar nöbetçi noterlerin yolunu tuttu. Mersin'de de biri merkezde diğeri Tarsus ilçesinde olmak üzere 2 noter, nöbetçi olarak hizmet veriyor. Mersin 3'üncü Noter'de mesainin ilk yarım saatinde 10 araç satış işlemi gerçekleştirildi. Mesai bitimi olan saat 17.00'ye kadar bu sayının 100'ü bulması bekleniyor.

Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'da başladığını hatırlatan Mersin 3'üncü Noteri Asuman Erdoğan Acar, yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını söyledi. Acar, "Daha önceki nöbetlerde Pazar günü çok talep olmadığı bildirilmişti ancak bayram öncesi yoğunluğu diyoruz biz buna. Özellikle araç satış işlemleri yapmaktayız. Şu ana kadar ilk yarım saatte 10-11 civarında iş yapmıştık. Yüzde 99'u araç satış işlemi. Daha önceki rutin pazar nöbetlerinde 60-70 iş adedi vardı ancak şu an görüldüğü üzere bu bugün 100'e yaklaşabilir" dedi. Nöbetçi noterler, Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden öğrenilebiliyor.

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