NÖBETÇİ NOTERLERDE HAFTA SONU İŞLEM SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

ADALET Bakanlığı, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren nöbetçi noterlerin nisan ayından bu yana 191 bin 658 işlem gerçekleştirdiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noterlik uygulamasında toplam işlem sayısı Temmuz ayı sonu itibariyle 191 bin 658’e ulaştı. 81 ilde belirlenen nöbetçi noterler, en çok araç alım-satım işlemleri gerçekleştirdi. Nöbetçi noter uygulaması kapsamında, toplam ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı, 135 bin 726 olarak kaydedildi. Araç alım-satım işlemlerini, vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi noterlik hizmetler takip etti.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 16 BİN 531 OLDU

Cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterlerin listesine Türkiye Noterler Birliğinin 'https://portal.tnb.org.tr' isimli internet sitesinden ulaşılabiliyor. Nöbetçi noterler sayesinde araç plakası değişiklikleri de hafta sonu yapılabiliyor. Türkiye Şoförler Odası nöbetçi noterlik uygulaması başladıktan sonra vatandaşların işlerinin aksamaması için plaka değişikliklerinin hafta sonu yapılmasının önünü açmıştı. Bu kapsamda hafta sonları 16 bin 531 plaka değişimi gerçekleştirildi.

ANKARA, (DHA)-

