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Nöbetçi noterlik uygulaması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Ankara 40. Noteri Handan Baykam: - "İki ay gibi kısa bir sürede Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Noterler Birliğinin çalışmaları ve paydaş kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda 2019 ilk nöbetçi noterlik uygulamasına başladık"

Ankara 40. Noteri Handan Baykam, "İki ay gibi kısa bir sürede Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Noterler Birliğinin çalışmaları ve paydaş kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda 2019 ilk nöbetçi noterlik uygulamasına başladık." dedi.

Nöbetçi noterlik uygulamasına başlandı. Ankara'daki ilk nöbetçi noterler, Altındağ 7. Noterliği ile Ankara 40. Noterliği oldu.

Uygulama hakkında AA'ya bilgi veren Ankara 40. Noteri Handan Baykam, uygulamanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Nöbetçi noterliğin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ocak ayında gündeme getirmesiyle kamuoyuna duyurulduğunu ifade eden Baykam, "İki ay gibi kısa bir sürede Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Noterler Birliğinin çalışmaları ve paydaş kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda 2019 ilk nöbetçi noterlik uygulamasına başladık." dedi.

- Ankara'da 2, İstanbul'da 4 nöbetçi noter görev yapacak

Baykam, Ankara'da 2, İstanbul'da 4, İzmir'de 2, diğer illerde ise birer nöbetçi noterin görev yapacağını kaydetti. Nöbetçi noterlerin cumartesi, pazar günlerinde 09.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini ifade eden Baykam, "Vatandaşların ilgisi yoğun. Bizim için de sürpriz oldu. Otomobil satışı ağırlıklı işlemler şu ana kadar yapılmakta. Şu ana kadar 25-30 civarında işlem yapıldı." dedi.

- Vatandaşlar memnun

Ağırlıklı olarak araç satışı ve vekaletname konularıyla ilgili işlemlerin yapıldığı gözlenen nöbetçi noterlere gelenler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hafta içi mesai nedeniyle notere gelmeye vakit bulamadıklarını belirtenler, nöbetçi noter sayısının artırılmasını talep etti.

Nöbetçi noterler listesine Türkiye Noterler Birliğinin internet sayfasından ulaşılabilecek.

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nöbetçi noter

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