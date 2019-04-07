Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz, hukukun kolaylaştırıcı olması, insana, vatandaşa temas eden yönünün olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu çerçevede yaptığımız reformların bir adımı olarak nöbetçi noterlik uygulamasını da hayata geçirmiş durumdayız. Temel amacımız, hukukun insan hayatını kolaylaştırması, vatandaş odaklı reformların devam etmesi yönündedir." dedi. Bakan Gül, nöbetçi noter uygulaması dolayısıyla Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti. Noterde nüfus cüzdan örneği işlemi yapan Gül, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu. Gül, hukuk tarihi için çok önemli bir gelişmenin yaşandığını, bu hafta sonu itibarıyla nöbetçi noterlik uygulamasını başlattıklarını söyledi. Uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, bu konuda katkı veren herkese teşekkür etti. Bakan Gül, şöyle konuştu: "Hukuk, hayatı kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir. Engelleyici olabilir, kolaylaştırıcı olabilir. Biz, hukukun kolaylaştırıcı olması, insana, vatandaşa temas eden yönünün olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu çerçevede yaptığımız reformların bir adımı olarak nöbetçi noterlik uygulamasını da hayata geçirmiş durumdayız. Temel amacımız, hukukun insan hayatını kolaylaştırması, vatandaş odaklı reformların devam etmesi yönündedir."

Abdulhamit Gül, hukuk çerçevesindeki sürelerin kısalması, hak ve mağduriyetlere ulaşmadan, adaletin gecikmeden tesis edilmesinin kendilerinin temel yaklaşımları olduğunu vurguladı. Reform çalışmaları kapsamında noterlerle ilgili yapılacaklara değinen Gül, şöyle devam etti: "Bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterlerimize devrine çalışıyoruz. Belki gayrimenkul satışı gibi bazı konular üzerinde de hem tapuda hem burada işlemler yapılabilir. Bunlara bakıyoruz. Temel yaklaşımımız insanımıza dokunsun. Vatandaş odaklı bir hukuk hizmetini sağlayalım. Temel perspektifimiz bu. Bugün itibarıyla İstanbul'da her iki yakada ikişer olmak üzere, büyükşehirlerde ikişer, illerimizde bir noter faaliyete girmiştir. Özellikle Türkiye'de 25 milyon işçi-memur çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması, çalışma ortamı veyahut da işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir hafta sonu noterliği." - "Gurbetçilere noter kolaylığı" Vatandaşın bu uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Gül, bugün itibarıyla başlayacak bir başka uygulamanın da yurt dışında yaşayan vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.