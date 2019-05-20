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"Nöbetçi Tiyatro" yeniden başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları tarafından ilki geçen sezon gerçekleştirilen "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda yeniden başlayacak

Devlet Tiyatroları tarafından ilki geçen sezon gerçekleştirilen "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda yeniden başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında tiyatroseverler, Devlet Tiyatrolarının (DT) beğenilen birbirinden farklı oyunlarını 30 Haziran'a kadar seyredebilecek.

Geçen yıl sezonunun kapanmasıyla birlikte Ankara ve Bursa'da başlayan "Nöbetçi Tiyatro" daha sonra Konya, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır bölge müdürlüklerinde de devam etti.

Tiyatro tutkunları, "Nöbetçi Tiyatro" sayesinde bu sene de Antalya, Trabzon, İzmir ve Bursa Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarını izleme fırsatı yakalayacak.

Proje kapsamında, Antalya DT tarafından sahnelenen "Dördüncü Ay" ve "Godot'yu Beklerkeni Beklerken", Trabzon DT tarafından sahneye koyulan "Ben Ödüyorum", İzmir DT'nin oyunu "Kaşıkçılar" ve Bursa DT tarafından oynanan "Akide Şekeri" yer alıyor.

"Nöbetçi Tiyatro" uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak.

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nöbetçi tiyatro Devlet Tiyatroları

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