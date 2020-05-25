Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı

Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığında vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Ramazan Bayramı’nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor. Her ne kadar ailelerinden uzak olsalar da bir aile sıcaklığında karargahta geçen bayram gününde askerler boş zamanlarında, televizyon izliyor, kitap okuyor, masa tenisi ve satranç oynuyor.

Yurt içinde terörle mücadele ve Suriye sınırının terör örgütlerinden arındırılması görevinde Hava Kuvvetleri olarak önemli operasyonlara imza atan Kahramanların üssü olarak bilinen 7. Ana Jet Üssü’nde destek hizmetlerinde bulunan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

Her ne kadar yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğunu da yaşasalar, karargahta silah arkadaşları ile birlikte vatan korumasında görev almanın gururunu duyuyorlar. Ramazan Bayramı’nda Mehmetçikleri yalnız bırakmayan Üs Komutanı Hava Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin Kanbur, askerlerle bayramlaştı.