HABER
  4. Nöbetteki polis kardan adam yaptı

Nöbetteki polis kardan adam yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, gece aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Beyaza bürünen kent merkezinde görevli polis memurunun yaptığı kardan adam ise ilgi çekti.
Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü. Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu kent, yağış nedeni ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde belediye ekipleri şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için görev yaptı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 251 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
POLİSİN KARDAN ADAMI
Sivas Emniyet Müdürlüğü kent meydanında nöbet tutan polis ekibi de kışı kardan adam yaparak karşıladı. Bir polis memurunun Atatürk Anıtı yanındaki nöbet alanında yaptığı mini kardan adam ilgi çekti. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar ettiHollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti
Devletin Derin Aklı kitabı yazarı İzol’dan Kasım Süleymani suikastı değerlendirmesiDevletin Derin Aklı kitabı yazarı İzol’dan Kasım Süleymani suikastı değerlendirmesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 24 yaralı

Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı

Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından kan donduran paylaşım

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu

Ankara'da genç kadın iki aylık bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunmuştu! Yeni gelişme

Bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunmuştu! Yeni gelişme

İstanbul Valisi duyurdu! 2019'da 37 bin 582 Suriyeli sınır dışı edildi

İstanbul Valisi duyurdu! 37 bin 582 Suriyeli sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.