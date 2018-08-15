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Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria: - "Çok uluslu tatbikat herhangi bir ülkeye karşı değil"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan'ın katıldığı Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı sona erdi.

Noble Partner 2018'in kapanış töreni, başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlendi. Törene Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmayı Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, büyükelçiler, askerler ve diğer davetliler katıldı.

Ay başında başlayan ve 2 hafta süren tatbikatın kapanış töreninde tatbikata katılan ülkelerin askerleri, zırhlı araçlar ve askeri helikopterlerle gösteri gerçekleştirdi.

Törende konuşan Savunma Bakanı İzoria, bu tatbikat ile Gürcistan'ın güvenilecek bir ortak olduğunu gösterdiklerini söyledi.

İzoria, tatbikatın hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini ifade ederek, "Çok uluslu tatbikat herhangi bir ülkeye karşı değil. Tatbikat, sadece profesyonel düzeyin artırılmasına, çok uluslu ortamda taktiksel operasyonların koordineli bir şekilde düzenlenmesine, askerlerimiz arasında dostluk ve güvenin güçlendirilmesine hizmet ediyor." dedi.

Türkiye'den 4 subay tatbikat karargahında aldıkları görevle Noble Partner 2018'e katılım sağladı.

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Noble Partner 2018 Çok Uluslu Tatbikatı sona erdi

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