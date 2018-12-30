HABER

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 08:46 | Son Güncelleme

Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' fotoğraf çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleştirildi.

2019 yılını temsilen 19 manken, Noel Anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.

'Noel Anneler' Antalya'da nefes kesti!

'Noel Anneler' Antalya'da nefes kesti!
2019'a özel 19 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, Hayal Bahçesi çiftliğinde yapıldı.
Noel Anne kostümleriyle şömine başında poz verip, ata binerek eğlenen mankenler, 'barış ve sevgi' mesajı verdi.
Her yıl farklı bir konseptle çekimlere hazırlandıklarını belirten ajans sahibi Esra Keskinol, bu yılın konseptinin ise 'Sevgi, hoşgörü ve hayal etmek' olduğunu söyledi.
'Noel Anneler'in ajansı tarafından geleneksel hale getirilen proje olduğunu hatırlatan Keskinol, "Amacımız insanlara bir mesaj vermek.
O mesaj da sevgi, hoşgörü ve hayal etmek. Hayal eden, bir şeylerin hayalini kuran insanlar hedefleri ve idealleri doğrultusunda ilerler. Güzel şeylerin hayalini kurmamız gerekli" dedi.
Çekimlere ev sahipliği yapan Hayal Bahçesi çiftliğinin işletmecisi Yıldız Yeşilnacar ise 'Noel Anneler'in bahçenin atmosferine renk kattığını söyledi.
Çiftliğe gelen Antalyalılar ise çekimleri ilgiyle izledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Noel Anne Fotoğraf Çekimi model

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Ankara'da 5 metrelik istinat duvarı apartmana devrildi

Ankara'da 5 metrelik istinat duvarı apartmana devrildi

Bursa'da pompalı dehşeti! Polise ve komşularına kurşun yağdırdı!

Evine gelen polislere kurşun yağdırdı! Ekipler alarma geçti!

Ankara’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Ankara’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.