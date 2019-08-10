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"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas Antalya'da ayinle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 20:49 | Son Güncelleme

"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas Antalya'da ayinle anıldı

"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas için Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde akşam ayini yapıldı.

Milattan Sonra 4'üncü yüzyılda, 11 Ağustos'ta doğduğu kabul edilen Aziz Nikolas için düzenlenen ayini, Moskova Patrikhanesi'nden din adamı Georgi Sergeev yönetti.

Yaklaşık 2,5 saat süren ayine katılan Ortodokslar, dua etti.

Din adamı Sergeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayin için 7 kişilik heyetle Moskova'dan geldiklerini söyledi.

Aziz Nikolas'ın 1759. doğum gününü kutlamak için ayin yaptıklarını belirten Sergeev, "Dünyada barış olsun diye dua ettik. Türkiye ve Rusya için özellikle dua ediyoruz. Bizim burası çok özel. Burada ayin yapmamıza izin verildiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da Aziz Nikolas'ın doğum yıl dönümü için 2 günlük ayin programı düzenlediklerini kaydetti.

Ayinlerin genelde sabah yapıldığını ifade eden Balcı, "Aziz Nikolas'ın doğum gününü 100 yılı aşkın süredir yapılmayan akşam ayini ile kutladık. Bu bizim için çok özel bir gün oldu. Çünkü ilk defa bir akşam ayini yaptık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Ayinde barış, kardeşlik ve dostuk üzerine dua edildiğini belirten Balcı, Rusya'dan daha fazla turist gelmesi için inanç turizmi konusunda da çalışma yaptıklarını vurguladı.

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