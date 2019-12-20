"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas Muğla'da ayinle anıldı

Bu kararla birlikte Antalya başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan 100 binden fazla Rus vatandaşının kilisesiz kaldığını dile getiren Sergeev, şöyle konuştu:

Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile koyuna gelen, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri ile Rus vatandaşları tekne ile Saint Nicholas Adası'na geçti.

"Türkiye'deki Ruslar, Yunan kiliselerine gidemiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası gerekli izinler sağlandı. Böylelikle Rusların ibadet ihtiyacını karşılamak için Moskova Patrikhanesi'nin de onayıyla Rus Ortodoks Kilisesi olarak ibadetlere başladık. Bizi destekleyen ve özgürlükler sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz."

Ayinin ardından katılımcılar tekne ile adadan ayrıldı.

