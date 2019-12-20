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"Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas Muğla'da ayinle anıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'na gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, tarihi kilise kalıntıları arasında ayin yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'na gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, tarihi kilise kalıntıları arasında ayin gerçekleştirdi.

Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile koyuna gelen, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri ile Rus vatandaşları tekne ile Saint Nicholas Adası'na geçti.

Katılımcılar, adanın en yüksek noktasında bulunan 3 numaralı kilisede Aziz Nicholas'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle ayin yaptı.

Ayini yöneten Peder Georgiy Sergeev, Rus vatandaşlarının önceki yıllarda Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olarak ibadetler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Rum Ortodoks Kilisesi'nin Rusya-Ukrayna gerginliği sırasında tek taraflı bir karar alarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni özgürleştirdiğini anlatan Sergeev, bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alındığını kaydetti.

Bu kararla birlikte Antalya başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan 100 binden fazla Rus vatandaşının kilisesiz kaldığını dile getiren Sergeev, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki Ruslar, Yunan kiliselerine gidemiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası gerekli izinler sağlandı. Böylelikle Rusların ibadet ihtiyacını karşılamak için Moskova Patrikhanesi'nin de onayıyla Rus Ortodoks Kilisesi olarak ibadetlere başladık. Bizi destekleyen ve özgürlükler sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz."

Ayinin ardından katılımcılar tekne ile adadan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayin fethiye kilise Muğla

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