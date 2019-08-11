'Noel Baba' doğum gününde Demre'de anıldı (2)

ANDREY KARLOV ANILDI

Halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un 1759'uncu doğum yıl dönümü için Demre'ye gelen Rus din adamları, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da suikasta kurban giden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u, adını taşıyan caddedeki anıtı başında andı.

Anmaya Rusya'nın Antalya Konsolosluğu Ataşesi Andrian Anorianev, Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, Rusya'nın Moskova Patrikhanesi'nden gelen Başpiskopos Georgi Sefgeev ile din adamları, Rus turistler ve Demreliler katıldı.

Din adamlarının barış, dostluk, kardeşlik ile Rusya- Türkiye dostluğu ve Andrey Karlov için dua ettiği anmada anıta karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan Marina Karlov, "Bugün Aziz Nikolaos'un doğum yıl dönümü. Biz onu anmak için buradayız. Bugün aynı zamanda Türk ve Müslüman dostlarımızın Kurban Bayramı. İki kutsal günü bir arada dostça, barış içinde kutluyoruz. Türk dostlarımızın, dünyadaki tüm müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Aziz Nikolaos bizi birbirimize bağlayan en önemli bağdı. Türk yetkililere, Demrelilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Eşim Andrey Karlov'un adını Demre'de bir caddeye vererek, aynı caddede eşim adına bir anıt yaptırarak, ölümsüzleştirdiler. Eşimin adı sonsuza dek bu caddede yaşayacak" dedi.

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