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Noel Baba kılığına giren Obama çocuklara hediye dağıttı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 04:35 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Noel Baba kılığına girerek Washington’da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.

Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilendi.

Obama'dan çocuklara sürpriz

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Children's National Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret yaptı.
Noel Baba şapkası giyen ve sırtına yüklediği torbayı hediyelerle dolduran Obama, dans ederek alkışlar eşliğinde giriş yaptığı hastanede çocuklarla tek tek ilgilenerek hediyeler dağıttı.
İki kız babası olan Obama, çocukların aileleriyle de görüşerek onlarla yakından ilgilendi.
(İHA)
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ABD Obama Noel hediye Noel Baba

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