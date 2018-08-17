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'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaus Anıt Müzesi'ndeki (Noel Baba Kilisesi) 2018 yaz dönemi arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kazılarda, beş kişiye ait iskelet bulundu.

'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütülen Aziz Nicolaus Anıt Müzesi arkeolojik kazılarında, Hacettepe, Mimar Sinan, Gazi Osmanpaşa, Uşak ve Viyana üniversitelerinden 5 bilim insanı, 10 arkeoloji öğrencisi, restoratör ve 17 işçi görev aldı. 27 yıldır devam eden kazıların bu yılki bölümü yaklaşık iki ay sürdü.

Aziz Nicolaus Kazıları Başkan Yardımcısı ve Mustafa Kemal Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. öğretim üyesi Ebru Fındık, kazıların bu yıl kilisenin batı avlusu dışında ve tonozlu mekanında devam ettiğini belirtti.

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Tonozlu yapının zemininde, kilisenin ilk evresine ait olduğu düşünülen mozaik parçası ortaya çıkarıldığını vurgulayan Ebru Fındık, "Kilisenin batı avlusu girişinde yer alan mezarlarda antropologlar tarafından çalışma ve inceleme yapıldı. Bu mezarlardan birinde beş bireye ait iskeletler bulundu. Bu iskeletlerin bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Kazılarda kilisenin erken evrelerine, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda küçük buluntu ortaya çıkarıldı" dedi.

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Aziz Nicolaus Anıt Müzesi'nin Türk turizmi için çok önemli bir yapı olduğunu da anlatan Ebru Fındık, "UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Yapının şu anda restorasyon projesi devam ediyor. Proje tamamlandığı zaman, yapının restorasyonu başlayacak. Asıl hedefimiz yapının restorasyonunun tamamlanarak, önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarda ortaya çıkarılacak yeni bölümlerle, bu kültür mirasının UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesi'ne girmesini sağlamak. Bunun birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Antalya Demre noel baba kilisesi

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