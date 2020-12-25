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Noel Baba'nın fiyakalı arabası karşınızda

25.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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Noel Baba'nın fiyakalı arabası karşınızda

2020 yılını tamamlıyoruz. Yıl başına doğru hızlı adımlar ile yaklaşırken otomobil üreticilerinden Lexus, Noel Baba’ya bir hediye vermeyi de unutmamış. İşte Noel Baba’nın fiyakalı arabası.

Noel Baba’nın arabası denilince akla, geyiklerin çektiği bir kızak geliyor. Ancak yıl olmuş 2020, Noel Baba hala bu konseptte mi hediyelerini dağıtacak. Tabi ki de hayır! Şaka bir yana Noel’in simgesi olan babamız için Lexus kolları sıvayarak, yeni bir model tasarlamış.

Noel Baba'nın fiyakalı arabası karşınızda

NOEL BABA'NIN FİYAKALI ARABASI KARŞINIZDA

HX Kızak Konseptini yaratmak için, Lexus tasarımcıları mevcut modellerden ilham alırken, aynı zamanda kızağın Noel Baba'nın ihtiyaçlarına uygun olduğundan ve çok fazla bagaj kapasitesine sahip olduğundan emin olmuşlar. Ön kısım modelin en çarpıcı bölümü. Geniş bir ön ızgara ve çizgi şeklinde gündüz farları kullanılmış. Şık tasarım, akan bir ön cam, görünür kapı kolları ve dik eğimli A sütunları ile bütünü tamamlıyor. Arkaya doğru döndüğünüzde, Noel Baba'nın kızağı , geniş bagajı ve stop lambaları güncellenmiş Lexus IS'nin arka tasarımına çok benziyor. Tabi ki otomobile güç veren iki jet motorunu da burada görüyoruz.

Noel Baba'nın fiyakalı arabası karşınızda

Lexus ayrıca HX Kızak Konseptini Noel Baba'nın takdir edeceği bir dizi güzel lüks ile donattı. Örneğin, Noel Baba'nın Noel şarkılarını dinleyebilmesi için Mark Levinson Surround Ses sistemi modelde yer alıyor. Boyun Isıtıcılı İklimlendirme sistemi, Hava Trafik Kontrol sistemine de bu otomobil sahip.

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