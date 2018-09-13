HABER

Noel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni yılın 8 ayında toplam 412 bin 480 kişi ziyaret ederken, toplam 5 milyon 846 bin 343 lira gelir elde edildi.

Noel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni yılın 8 ayında toplam 412 bin 480 kişi ziyaret ederken, toplam 5 milyon 846 bin 343 lira gelir elde edildi.
Demre'de bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın ağustos ayında 64 bin 975 kişi ziyaret etti, karşılığında 837 bin 158 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 861 ziyaretçiyi ağırlayan müzede 734 bin 321 lira gelir sağlanmıştı. Geçen yılın 8 ayında 194 bin 43 kişinin ziyaret edip, 2 milyon 570 bin 707 lira gelir bıraktığı Aziz Nikolaos Anıt Müzesi bu yılın aynı döneminde 249 bin 225 kişiyi ağırlarken, karşılığında 3 milyon 402 bin 502 lira gelir elde edildi.
Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden biri olan Myra Antik Kenti'ni de bu ağustos ayında 44 bin 965 kişi ziyaret etti ve karşılığında 579 bin 841 lira gelir elde edildi. Antik kenti geçen yılın aynı ayında 34 bin 425 kişi ziyaret etmiş, 493 bin 389 lira gelir elde edilmişti. Geçen yılın 8 ayında 128 bin 227 kişinin ziyaret edip, 1 milyon 879 bin 892 lira bıraktığı Myra Antik Kenti'nde bu yılın 8 ayında 163 bin 255 kişinin ziyaretinden 2 milyon 443 bin 841 lira gelir elde edildi.
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ndeki ziyaretçi sayısının artışı bölgedeki turizmcileri sevindirdi.

FOTOĞRAFLI

Noel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçiNoel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçiNoel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçiNoel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçi

PARTNEREn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkatEn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkat
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağışMeteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış
Koruma altındaki kırmızı benekli alabalıklar zehirli otlarla katledildiKoruma altındaki kırmızı benekli alabalıklar zehirli otlarla katledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler

Genelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürprizi

Genelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürprizi

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.