Noel Baba ve Myra'ya 412 bin ziyaretçi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni yılın 8 ayında toplam 412 bin 480 kişi ziyaret ederken, toplam 5 milyon 846 bin 343 lira gelir elde edildi.

Demre'de bulunan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın ağustos ayında 64 bin 975 kişi ziyaret etti, karşılığında 837 bin 158 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 861 ziyaretçiyi ağırlayan müzede 734 bin 321 lira gelir sağlanmıştı. Geçen yılın 8 ayında 194 bin 43 kişinin ziyaret edip, 2 milyon 570 bin 707 lira gelir bıraktığı Aziz Nikolaos Anıt Müzesi bu yılın aynı döneminde 249 bin 225 kişiyi ağırlarken, karşılığında 3 milyon 402 bin 502 lira gelir elde edildi.

Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden biri olan Myra Antik Kenti'ni de bu ağustos ayında 44 bin 965 kişi ziyaret etti ve karşılığında 579 bin 841 lira gelir elde edildi. Antik kenti geçen yılın aynı ayında 34 bin 425 kişi ziyaret etmiş, 493 bin 389 lira gelir elde edilmişti. Geçen yılın 8 ayında 128 bin 227 kişinin ziyaret edip, 1 milyon 879 bin 892 lira bıraktığı Myra Antik Kenti'nde bu yılın 8 ayında 163 bin 255 kişinin ziyaretinden 2 milyon 443 bin 841 lira gelir elde edildi.

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ndeki ziyaretçi sayısının artışı bölgedeki turizmcileri sevindirdi.