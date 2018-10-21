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Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni, yılın 9 aylık bölümünde 500 binin üzerinde turist ziyaret etti.

Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos (Noel Baba) Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni, yılın 9 aylık bölümünde 500 binin üzerinde turist ziyaret etti. Bu ziyaretlerde toplam 7 milyon 270 bin liradan fazla gelir sağlandı.
Demre'de bulunan ve Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinin başında gelen MS 4. yüzyıldan kalma Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yıl eylül ayında 52 bin 402 kişi ziyaret etti, 802 bin 260 liralık gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 51 bin 529 kişiyi ağırlayan müzede 802 bin 496 lira gelir sağlandı. Yılın 9 ayında ise müzeyi 301 bin 626 kişi ziyaret etti, karşılığında 4 milyon 204 bin 762 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 245 bin 572 kişi müzeyi ziyaret etmiş ve 3 milyon 373 bin 203 lira gelir sağlanmıştı.
RUSLAR DAHA FAZLA GELİYOR
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret edenlerin başında, Ruslar ve eski Rus cumhuriyetleri vatandaşları yer aldı. İçinde orijinal freskolar bulunan bölgedeki tek yapı olan müzeye gelen turistler, Aziz Nikolaos'ın mezarında dua edip, dilek tutuyor. Gruplar halinde gelen turistler müze içinde bolca fotoğraf ve görüntü çekiyor. İki katlı olan yapının kenar bölgelerinde ise kazı çalışmaları sürüyor.
MYRA'YA 204 BİN ZİYARETÇİ
Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden Myra Antik Kenti'ni ise bu yıl eylül ayında 41 bin 689 kişi ziyaret etti. Karşılığında 624 bin 40 lira gelir sağlandı. Myra Antik Kenti'ni geçen yıl eylülde 30 bin 608 kişi ziyaret etti, karşılığında 519 bin 864 lira gelir sağlandı. Myra'yı bu yılın 9 aylık döneminde ise 204 bin 944 kişi ziyaret ederken, karşılığında 3 milyon 67 bin 881 lira gelir bıraktı. Geçen yılın aynı döneminde 158 bin 835 kişinin ziyaret ettiği antik kentte bu ziyaretlerden 2 milyon 399 bin 846 lira gelir elde edilmişti.
LİKYA'NIN BAŞKENTİYDİ
Myra Antik Kenti, bir dönem Likya Birliği'ne başkentlik yaptı. Özellikle antik kentte bulunan kaya mezarları döneminin şaheseri olurken, Roma döneminden kalan antik tiyatro ise restore edilmeden ayakta kalan ender antik tiyatrolardan biri olarak biliniyor. Antik kentteki tiyatro maskları da turistlerin çok ilgisini çeken kalıntılar arasında yer alıyor.
'AZİZ NİKOLAOS'UN KEMİKLERİ NİÇİN BARİ'DE'
İki ören yerini de gezen Ukraynalı Igor Kirilchuk, "İki ören yeri de muhteşem. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi çok etkileyici. Çok güzel korunmuş. Ancak Aziz Nikolaos'un kemikleri niçin Bari'de? Burada olmalı. Biz onun kemiklerini görmek için bir de Bari'ye mi gidelim?" dedi.
Rus Olga Aristova, "Böyle bir enerji, böyle bir atmosfer hiçbir yerde görmedim. Müzenin içindeki freskolar çok etkileyici. Çok güzel korunmuş. Kazıların devam etmesi çok iyi. Yeni kalıntılar ortaya çıkıyor" diye konuştu.
'MİMARİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'
Rus Svetlena Tutivnikova da şöyle dedi:
"İki yerde de gördüğüm mimari beni çok etkiledi. Kaya mezarları ve müzedeki freskolar çok etkileyici. Böyle bir yerin çok güzel korunmasından dolayı Türk yetkililere teşekkür ediyorum. Buraya herkesin gelmesini ve ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Ben Aziz Nikolaos'un mucizelerine inanıyorum."

FOTOĞRAFLI

Noel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akınıNoel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akınıNoel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akınıNoel Baba ve Myra'ya ziyaretçi akını

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