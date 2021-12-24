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Noel ile ilgili mesajlar ve sözler! 2022 en yeni Noel mesajları...

24.12.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıristiyanlar için en önemli bayramlardan biri olarak bilinen Chrismas yani diğer ismiyle Noel, 25 Aralık gecesi kutlanacak. Noel gecesine özel en güzel Noel mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Noel ile ilgili mesajlar ve en yeni 2022 Noel sözleri...

Noel ile ilgili mesajlar ve sözler! 2022 en yeni Noel mesajları...

Yılbaşına kısa bir süre kalmışken Hıristiyanlar için en önemli bayramlardan biri olan Christmas yani Noel bayramına da az bir süre kaldı. Noel, bu sene 25 Aralık gecesi kutlanacak. İşte Hristiyan vatandaşlar için önemli olan bugüne özel en güzel Noel ve Christmas mesajları...

NOEL İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER!

As we celebrate the New Year, We wish everyone success, a healthy long life and a fresh new start. Happy New Year!

(Yeni Yılı kutlarken, herkese başarılar, sağlıklı uzun ömür ve yeni bir başlangıç diliyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Merry Christmas, may God bless you richly throughout this holiday season.
(Mutlu Noeller, Tanrı bu tatil sezonunda sizi zengin bir şekilde kutsasın.)

A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you!

(Sessiz bir gece, yukarıda bir yıldız, umut ve sevgi dolu bir armağan. Size kutsanmış bir Noel!)

May you have a year filled with smiles, luck and prosperity.

(Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.)

NOEL'İN ANLAMI VE YILBAŞINDAN FARKI NEDİR?

Christmas olarak da bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılmaktadır. Fakat Noel bayramı ve yılbaşı aynı şey değildir. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak tanımlanmaktadır. Yılbaşı ise herhangi bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isimdir.

Yani Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlaması olarak tanımlanmaktadır ve 25 Aralık'ta değil 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede kutlanmaktadır.

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