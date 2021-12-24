Noel ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2021-2022 Noel bayramı hangi gün?

Her sene Aralık ayında kutlanan Noel bayramına kısa bir süre kaldı. 2022 yılına az bir süre kala Noel'in tarihi ve hangi gün kutlanacağı merak ediliyor. Noel, yılbaşından farklı olarak Hristanlar tarafından kutlanıyor. Noel ve yılbaşının farkı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Noel ne zaman başlayacak?

NOEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 senesinin son günleri yaşanırken, her sene gündeme gelen yılbaşı ve Noel hakkındaki araştırmalar çoğaldı. Yurt dışında Aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in ne zaman olduğu merak ediliyor. İngilizce ismiyle "Christmas" olarak da bilinen Noel'in kutlandığı gün ve yılbaşından farkı araştırılıyor.

yüzyılın başlarından itibaren Noel Bayramı, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşmış olan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Noel, her sene dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlamaktadır ve 25 Aralık bitimine kadar devam etmektedir.

Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri (Süryani, Habeş, Kıpti) Jülyen takviminde 25 Aralık 2021 tarihine denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilmektedir. Bu sene ise Noel 25 Aralık 2021 Cumartesi gününe denk gelmektedir.

NOEL İLE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Diğer ismiyle Christmas olarak bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılmaktadır. Fakat Noel ve yılbaşı aynı şey değildir. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak tanımlanmaktadır.

Yılbaşı ise herhangi bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isimdir. Yani Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlaması olarak tanımlanmaktadır ve 25 Aralık'ta değil 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede kutlanmaktadır.

