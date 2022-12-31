Yılbaşı için geri sayım devam ederken noel, yılbaşı ve christmas kelimelerinin anlamları, her yılın sonunda kafaları karıştıran sorulardan biri haline geldi. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Peki Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir? İşte detaylar...

NOEL, YILBAŞI VE CHRİSTMAS NE DEMEK?

Christmas Noel arifesidir ve noelden daha önemli bir gün olarak kabul edilir.

Yani christmas 24 Aralık'ta, noel ise 25 Aralık'ta kutlanır.

Yılbaşı ise yılın ilk gününe denir.

Yani yılbaşı 1 Ocak'ta kutlanır.

Gece 00.00 itibarıyla yeni yıl kabul edildiği için yılbaşı kutlamaları genellikle 31 Aralık'ta başlar.

Noel Baba aslında 4. yüzyılda yaşayan ve bir Hıristiyan azizi olan Aziz Nikolaosdır. Aziz Nikolas "kutsal" bir adam olarak tasvir ediliyor. Aziz Nikolaos'ı anmak için hayatını kaybettiği 6 Aralık günü bayram olarak kutlanıyor.



