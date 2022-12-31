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Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

31.12.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Aralık tarihinde 'Noel nedir?' sorusunun yanıtı hızla araştırılmaya başlandı. Yılbaşına sayılı saatler kaldı. Noel, christmas ve yılbaşının aynı şey olup olmadığı birçok kişinin kafasını karıştırmış durumda... Peki Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir? İşte detaylar...

Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

Yılbaşı için geri sayım devam ederken noel, yılbaşı ve christmas kelimelerinin anlamları, her yılın sonunda kafaları karıştıran sorulardan biri haline geldi. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa’nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. Peki Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir? İşte detaylar...

NOEL, YILBAŞI VE CHRİSTMAS NE DEMEK?

Christmas Noel arifesidir ve noelden daha önemli bir gün olarak kabul edilir.

Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

Yani christmas 24 Aralık'ta, noel ise 25 Aralık'ta kutlanır.

Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

Yılbaşı ise yılın ilk gününe denir.

Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

Yani yılbaşı 1 Ocak'ta kutlanır.

Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

Gece 00.00 itibarıyla yeni yıl kabul edildiği için yılbaşı kutlamaları genellikle 31 Aralık'ta başlar.

Noel nedir, ne demek? Noel ile yılbaşı aynı mı? Noel Baba kimdir?

Noel Baba aslında 4. yüzyılda yaşayan ve bir Hıristiyan azizi olan Aziz Nikolaosdır. Aziz Nikolas "kutsal" bir adam olarak tasvir ediliyor. Aziz Nikolaos'ı anmak için hayatını kaybettiği 6 Aralık günü bayram olarak kutlanıyor.

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Noel christmas yeni yıl

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