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Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi? İşte yılbaşı ile arasındaki fark!

22.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Noel kutlamalarına kısa bir zaman kaldı. Hristiyanlar tarafından kutlanan noelin ne anlama geldiği ve neden kutlandığı merak konusu oldu. En çok karıştırılan konulardan biri de noel ile yılbaşı arasındaki fark... Peki Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi? İşte yılbaşı ile arasındaki fark!

2022'nin sona ermesine sayılı günler kala noel ve yılbaşı kutlamaları hazırlıkları başladı. Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir. Peki Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

Noel nedir, ne zaman kutlanır? Noel (Christmas) resmi tatil mi? İşte yılbaşı ile arasındaki fark!

NOEL (CHRİSTMAS) NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel her sene 25 Aralık'ta kutlanır. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olan noel Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başları itibarıyla Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

NOEL VE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NE?

Yılbaşı ile Noel sık sık karıştırılır. Ancak ikisi, birbirinden farklıdır. Noel bir Hristiyan bayramıdır. Yılbaşı ise yeni bir senenin başlangıcını simgeleyen temsili bir gündür. Yılbaşı ya da Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Miladi takvimde 1 Ocak yılın ilk günü olduğu için miladi takvim kullanan ülkeler 31 Aralık gecesinde yılbaşı kutlaması yapar.

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