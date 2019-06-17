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'Nohut dürüm' dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'e özgü acılı ve sade nohut dürümüne çevre illerin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep var.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'e özgü acılı ve sade nohut dürümüne çevre illerin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep var. Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatların karışması ile yapılan nohut dürüme çevre kentler ve yurt dışından da talep geliyor. Yaz dönemlerinde memleketlerine dönen gurbetçiler yedikleri nohut dürümünü yaşadıkları ülkeye de götürüyor. Kentteki bir işletmeci, özellikle gurbetçilerin ve çevre illerden gelen vatandaşların istekleri doğrultusunda pişmiş nohudu özel yöntemlerle soğutarak istenilen yere ulaştırılmasını sağlıyor. 'TURİSTLERİN YÜZDE 50'Sİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜYOR' Kentteki en tanınmış dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor. Son yıllarda başta gurbetçi müşterilerimiz olmak üzere gidecekleri yere nohut götürmek isteyenler çoğaldı. Biz de bunun için isteğe bağlı acılı ya da sade nohudu önce doğal ortamında sonra buzdolabında soğutarak götürüleceği yer için hazırlıyoruz. Kente gelen yerli turistlerin yüzde 50'si buraya uğruyor ve yanlarında nohut götürüyorlar. Yurt dışına veya il dışına götürülecek siparişlerimizden ekstra para talep etmeden soğutma işlemi yaparak paketliyoruz" diye konuştu. 'HEM BESLEYİCİ HEM UCUZ' Sivas'tan gezi için Gaziantep'e gelen Hasan Yıldırım, "Biz 10 yıl burada kaldık. Daha önce memlekete götürmüştüm. Şimdi ne zaman Gaziantep'e gelsem çevremdekiler hep nohut istiyor. Ben de burada paket yaptırarak yanımda götürüyorum. Bu lezzeti başka bir yerde bulamıyoruz. Müthiş derecede besleyici bir şey hem çok sağlıklı hem çok ucuz" diye konuştu. Gaziantep'e Tekirdağ'dan turistik gezi için geldiğini ve nohut dürümünü sosyal medya yorumlarından yola çıkarak denediğini ifade eden Fatih Şeker ise, "İlk kez nohut dürümü yedim çok güzel buldum. Burayı sosyal medyadan gördük. Denedik ve gerçekten söylenilen övgüleri hak ettiğini gördüm" dedi. 'ALMANYA'DAN İSTEYEN OLUYOR' Almanya'da yaşayan Bedriye Polat ise Gaziantep'e her geldiklerinde muhakkak nohut dürümü yediklerini belirterek, "Çok seviyoruz. Çok muazzam bir tadı var. Almanya'da böyle bir tat yok. Memlekete gelirken akrabalarımız bizden nohut istiyor. Biz de buradan alıp götürüyoruz" şeklinde konuştu.

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