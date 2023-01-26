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Nohuttan köfte olur mu demeyin: Enfes falafel tarifi! En ekonomik köfte

26.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik köfte tariflerinden sıkıldıysanız falafel tarifi tam size göre! Lübnan'ın enfes lezzetleri arasında falafel bol soğanlı ve sumaklı salatalarla mükemmel bir uyum sağlıyor. Evde falafel nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Tarife sadık kaldığınızda tam kıvamında falafel köftelerinizi hazır edebilirsiniz.

Nohuttan köfte olur mu demeyin: Enfes falafel tarifi! En ekonomik köfte
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 374kal

Et yemeyenlerin en sık tercih ettiği yiyecekler arasında bakliyatlar bulunuyor. Nohut kullanılarak yapılan falafel tarifi de Doğu mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alıyor. Nohut ve tahinin uyumuna bayılacaksınız.

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı kişniş (arzuya göre)
  • 1/4 demet maydanoz
  • 2 dal taze soğan
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı un
  • Kızartmak için:
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • Sosu için:
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

TARİF

  • Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutun suyunu süzün ve bir rondonun içine dökün. (Nohutlar haşlanmayacak.)
  • Nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu bir kez çalıştırın.
  • Ardından doğradığınız maydonozları, taze soğanı ekleyip rondoda karıştırın. Robot malzemeleri çektikten sonra kendiniz de bir spatula yardımıyla mutlaka biraz karıştırın. Karışıma tüm baharatları ve karbonatı da ekleyip tekrar rondoda çekin.
  • Hazırlanan karışımı derin bir kabın içerisine alıp unu ekleyip yoğurun. Hazır olduğunda üzerini bir streç film ile kaplayıp 1 saat buzdolabında bekletin.
  • Bu sırada sosu hazırlamak için süzme yoğurdun içine sarımsağı, tahini, limon suyunu ekleyip güzelce karıştırın.
  • Buzdolabından çıkarttığınız falafel harcından elinizle cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayın.
  • Falafel köfteleriniz hazır olduğunda iyice kızdırdığınız yağın içerisine atıp kızartmaya başlayın.
  • Falafelleri kızartırken içlerinin güzelce pişmesi için orta ateşte kızartmaya dikkat edin.
  • Kızarttğınız falafel köftelerini hazırladığınız sos ile birlikte servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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