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Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

Mersin’den aldığı 300 bin lira değerindeki 26 tonluk nohutu başkasına satmaya gittiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci, Adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü Karacailyas Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat eden müşteki H.O.Ö., 2.

Mersin’den aldığı 300 bin lira değerindeki 26 tonluk nohutu başkasına satmaya gittiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci, Adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü Karacailyas Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat eden müşteki H.O.Ö., 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren T.A. isimli firmaya ait 26 ton nohutun Kocaeli Gebze ilçesine nakliyesi için araç sürücüsü İ.Ç. isimli şahısla anlaştığını, söz konusu yükün gitmesi gereken yere teslim edilmediğini ifade ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, İ.Ç.’nin Kocaeli’ne götürmesi gereken bakliyat ürünlerini Gaziantep’e götürmek için yola çıktığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsın kullandığı kamyonu Tarsus ilçesinde yakaladı. Araç içerisinde bulunan 24 ton nohut müştekiye teslim edilirken, şahıs gözaltına alındı. Nohutun piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

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