Nokia 10 PureView özellikleri ile ortaya çıktı

Telefonun tam ekran ve nokta çentik tasarımını benimsediğine dair söylentiler de var. Daha önce, ekran altı kamera teknolojisinin bu cihazda kullanılacağı söyleniyordu. Ancak şimdi söylentiler bunun tam zıttının olacağını ortaya koyuyor.

NOKİA 10 PUREVİEW ÖZELLİKLERİ

Telefonda 120 Hz tazelemeli OLED ekran yer alacak. Ayrıca telefonun arka tarafında 5 lensli yuvarlak bir şekilde konumlandırılmış kamera modülü bulunacak. Ana kameranın tam 100 Megapiksel çözünürlüğünde olması ve 8K çözünürlüğünde video çekmesi bekleniyor. Ayrıca bu kameralarda ToF sensörü de yer alacak.

Mevcut iki nesil Nokia amiral gemisi, en son Qualcomm Snapdragon çipini kullanamadı. Bildiğiniz gibi Nokia 9.3’ün Snapdragon 875’in piyasaya sürülmesinden sonra çıkış yapacağı iddia edilmişti. Nokia 9.3 PureView’in 2021’in Eylül ayında geleceği söyleniyor. Yaklaşan Nokia 9.3 PureView, şirketin amiral gemisi olacak. Nokia 10 ve Nokia 9.3 ile 2021 yılında üst segmente 2 telefon sunacak olan Nokia’nın, yazılım konusunda da bazı iyileştirmeler sunması bekleniyor.