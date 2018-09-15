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Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Nokia güncellemeler konusunda elini çabuk tutmaya devam ediyor. Firma şimdi de giriş-orta segment telefonu için Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesinin dağıtımına bugün başladı.

Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi yayınlandı

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, giriş ve orta segment için üretmiş olduğu telefonlar ile büyük beğeni toplamıştı.

Güncelleme konusunda ise üst segment rakiplerine bile kafa tutan Nokia, geçtiğimiz aylarda Nokia 3.1 modeli ile karşımıza çıkmıştı. Giriş-orta segment telefon olan Nokia 3.1 kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyordu.

Nokia bugün ise yeni bir güncelleme yayınladı. Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına çıkan Nokia, bu güncelleme ile hem stabilite hem de hız sunuyor. OTA üzerinden indirime sunulan 1.12 GB büyüklüğündeki güncelleme her Android güncellemelerinde olduğu gibi kademe kademe sunuluyor.

Ülkemizde resmi olarak satışa sunulmayan Nokia 3.1; 5.2 inç büyüklüğünde 720×1440 çözünürlüğünde ekrana sahip. Telefonun kalbinde ise MediaTek MT6750 yonga seti ve 3 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka 13 Megapiksel ön bölümde ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia android Oreo güncelleme

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