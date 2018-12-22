Nokia 3 Android 8.1 güncellemesi yayınlandı

Nokia markasını bünyesine katan HMD Global, akıllı telefon sektöründe hızlı bir büyüme trendine girmişti. Satış öncesinde olduğu gibi satış sonrasındaki desteğiyle de kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Finli üretici, kısa süre içerisinde en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 10 üreticiden biri oldu.

Giriş ve orta segmentteki modellere ağırlık veren HMD Global, aynı Çinli şirketler gibi agresif fiyat politikası üzerine yoğunlaşmış ve bunda da başarılı olmuştu.

Genel anlamda müşteri memnuniyetini ön planda tutan üretici, segment ayrımı yapmadan tüm modelleri için yazılımsal desteğini sürdürüyor. Kısa süre önce bazı modelleri için Android Pie güncellemesini yayınlayan HMD Global, geçtiğimiz gün de Nokia 3 için Android 8.1 güncellemesini yayınladı.

2017 yılında satışa sunulan Nokia 3, kutudan ilk çıktığında Android 7 Nougat ile çalışıyordu. Sonrasında Android 8 Oreo güncellemesini alan cihaz, nihayet Android 8.1 sürümüne yükseltildi.

Muhtemelen Android 8.1, Nokia 3 için son durak olacaktır. Şimdilik bu modele Android Pie güncellemesinin geleceğini söylemek pek de doğru olmaz.

Hali hazıra pek çok giriş segmentindeki model için güncelleme bile yayınlanmadığını göz önüne alırsak, Nokia3 için iki güncellemenin yayınlanmış olması önemli bir detay.

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