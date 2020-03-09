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Nokia 5.3 günleri sayıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Daha önce piyasaya sızdırılan ve MWC 2020’de Nokia 5.2 olarak tanıtılacağı duyurulan Nokia’nın yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 5.3 olacak.

Nokia 5.3 günleri sayıyor

Telefon daha önceden kanlı canlı olarak görüntülenmiş ve arka kısımdaki yuvarlak kamera sistemi nedeniyle Captain America olarak adlandırılmıştı. Şimdi gelen yeni bilgilere göre Nokia, telefonu 19 Mart 2020 tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak ve cihazın uzantılı ismi TA-1234 olacak. Telefonun daha önce tanıtılamamasının nedeni ise Covid-19 nedeniyle MWC 2020’nin iptal edilmesiydi.

NOKİA 5.3 ÖZELLİKLERİ

Qualcomm Snapdragon 660 yada Snapdragon 665 olacak. Telefonun 6GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli 180 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca telefonun 3 GB RAM ve 4GB RAM olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. Bu versiyonlarda da 64GB depolama alanı olması bekleniyor. Telefonda 256GB’a kadar arttırılabilir harici depolama alanı yer alacak. Nokia’ya göre telefon piyasada olan en uygun fiyatlı orta alt seviye akıllı telefon olacak. Grafik işlemcisi olarak Nokia 5.3, Adreno 610 veya Adreno 612 kullanacak.

Nokia 5.3 , 4 adet kameraya sahip olacak. Telefonun arka gövdesinde yer alacak olan ana kamera 16MP büyüklüğünde olacak. Bunun dışında telefonda bir adet 5MP’lik kamera iki adet de 8MP’lik kamera mevcut. Şu sıralar piyasaya sürülen her akıllı telefonda olduğu gibi Nokia 5.3 ‘te de 4000mAh’lık bir batarya bulunacak. Bu bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise henüz belli değil. Arka kısımda ye alan önemli bir detay ise parmak izi okuyucu.

5G teknolojisine sahip olan telefonun ön kısmında 6.55 inçlik 18.5:9 IPS LCD ekran bulunuyor. Ekran çözünürlüğü hakkında henüz bir sızıntı olmasa da FHD+ olması muhtemel. Bu ekranı hemen üst kısmında Nokia’nın hiç bir zaman vazgeçmediği damla çentikli 8MP büyüklüğünde bir kamera bulunuyor. Telefon kutudan Android 10 yüklü olarak çıkacak. Bakalım uygun fiyatlı telefon ülkemizde ilgi görecek mi? Aşağıda telefonun daha önce sızan fotoğrafları mevcut.

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