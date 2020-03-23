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Nokia 5310 XpressMusic alo demekten öteye geçmiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda yenilenmiş 3310’u tanıtan Nokia, bugün Nokia 5310 XpressMusic‘in yeni sürümünü tanıttı.

Nokia 5310 XpressMusic alo demekten öteye geçmiyor

Nokia’y bünyesin kattıktan sonra Android ile yoluna devam eden HMD Global, orta segmentte başarılı işlere imza atmıştı. Ancak HMD Global arada sırada saçmalayıp tuşlu telefonlar ile karşımıza çıkmıştı. Nokia 3310’un adından faydalanarak geçtiğimiz yıllarda yenilenmiş 3310’u tanıtan firma, bugün de Nokia 5310 XpressMusic‘in yeni sürümünü tanıttı.

Sadece Nokia 5310 olarak geçen telefon 40 dolar fiyat etiketiyle tahmin edebileceğiniz gibi gelir düzeyi çok düşük olan ülkelere hitap edecek. 2.4 inç büyüklüğünde 320 x 240 piksel çözünürlüğünde QVGA ekran ile gelen telefonda MediaTek MT6260A yonga seti yer alıyor.

8 MB RAM ve 16 MB dahili depolama birimine sahip olan bu model 32 GB’a kadar microSD kart desteğine de sahip. Series 30+ işletim sistemi ile çalışan telefonda VGA çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

123.7 x 52.4 x 13.1 mm boyutlarındaki telefon 88.2 gram ağırlığa sahip. 1.200 mAh kapasiteli bataryası ile 7.5 saat konuşma süresi sunan telefonda 3G ve LTE desteği bulunmuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Nokia 5310 XpressMusic Nokia

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