Nokia 6300 ilginç tasarımıyla karşımıza çıktı

Cep telefonu kavramını iyice hayatımıza yerleştiren Nokia 6300 modeli, 2020 konsepti ile tekrar karşımızda. Bu defa eskisine oranla çok önemli değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Jermaine Smith isimli bir grafik tasarımcı, bu cihazı yeniden şekillendirdi.

Nokia, bundan kısa bir süre önce 6300 ile alakalı bazı planları olduğunu söylemişti. Şimdi firma bu planları yavaş yavaş hayata geçirecek. Fakat bunu yaparken karşısında bazı tasarım sorunları olacaktır. HMD Global'in 4G bağlantıları desteklemesi planlanan bu modelde yeni ekipmanlara yer vermesi muhtemel.

NOKİA 6300 YENİLENECEK

İddialara göre Nokia’nın bu eski modeli, microSD desteğiyle gelecek. Eskisinin aksine bu modelde depolama alanı istenildiği gibi genişletilebilecek. Bu sayede yüksek boyutlara sahip dosyaları indirmek kolaylaşacak.

Kullanıcılarla 2006 yılında buluşan bu modelin arka kamerasında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise net değil. En azından kalitesini artırabilir. O dönem için cihazın kamera çözünürlüğü 2 MP boyutundaydı. Şirketin 14 yıl sonra sunacağı cihaz, açılıp kapatılabilen bir kapağa da sahip olabilir.