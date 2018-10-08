Nokia 7.1 için geri sayım başladı

Mobil bölümünün Microsoft’a satılmasının ardından fırtına gibi dönen Nokia, yepyeni bir telefonuyla daha kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yarın veya 11 Ekim‘de düzenlenecek etkinlikte resmileşmesi beklenen akıllı telefonun, ne gibi özelliklere sahip olduğunu, hangi fiyattan satışa çıkacağını bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Akıllı cihaz, tasarımsal olarak şirketin alışageldiğimiz çizgisine ayak uyduruyor. Ön panel, çentikli ve alt kısımda geniş bir çerçeveye sahip. Genel olarak keskin hatların hakim olduğunu görüyoruz. Arkayı çevirdiğimiz ise dikey yerleştirilmiş çift kamera ve hemen altında parmak izi okuyucuya rastlıyoruz.

İşin donanım kısmına geldiğimizde ise orta seviye detaylar bizi karşılıyor. 5.84 inç Full HD+ IPS ekran, Snapdragon 636 yongaseti, 3/4 GB RAM, 32/64 GB artırılabilir depolama ve 12 + 5 MP çift Zeiss imzalı arka kamera kurulumu. Ayrıca bildiğiniz gibi cihaz, Android One programına da dahil olacak.

22 Ekim’de Avrupa pazarına giriş yapacağı düşünülen Nokia 7.1’in, 349 euro ve 400 euro’dan (4/64 GB seçeneği için) satışa çıkması bekleniyor.

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