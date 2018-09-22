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Nokia 7.1 Plus’ın tasarımı netleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

İddialı orta-üst seviye telefonlar kervanına yeni bir cihaz daha katılmak üzere. Nokia 7.1 Plus, render fotoğraflarıyla çok net şekilde kendini gösterdi.

Nokia 7.1 Plus’ın tasarımı netleşti

Orta ile üst seviye arasına sıkışmış akıllı telefonlara ilgi artıyor. Özellikle amiral gemisi telefonlara benzer performans almak isteyen ancak bütçesi biraz daha düşük olan kullanıcıların ilgi gösterdiği bu sınıf, pek çok markanın da pay almak isteyeceği bir alan haline geldi. Mamafih HMD Global de, Nokia ile pastadan payına düşeni almak istiyor.

Bugünse, Nokia X7 olarak da bilinen 7.1 Plus’ın render tasarımları basına sızdı. Akıllı telefonun arka yüzü cam ve dikey çift kamera kurulumuna sahip. Bunların hemen altında ise parmak izi okuyucu bulunuyor. Ön kısma döndüğümüzde ise çentikli bir panel bizi karşılıyor. Panelin alt kısmında oldukça kalın bir çerçeve mevcut. Güç ve ses kontrol tuşları Nokia 7.1 Plus‘ın sağına yerleştirilmiş.
Teknik tarafta ise şimdiye kadar edinilen bilgilere göre; 5.9 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 710 yongaseti, 6 GB RAM, Android 9.0 Pie işletim sistemi ve 18W’lık hızlı şarj desteği özellik listesinde yer alacak. Android One programına dahil olacak telefonun tanıtım tarihi ise henüz bilinmiyor.

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Nokia 7.1 Plus

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