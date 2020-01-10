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  4. Nokia 7 Plus için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlandı

Nokia 7 Plus için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Android 9.0 Pie güncellemesinde elini çabuk tutan Nokia, aynı performansı Android 10 güncellemesinin dağıtımında da sergiliyor. Nokia, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Nokia 7 Plus modeli için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başladığını açıkladı.

Nokia 7 Plus için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlandı

Bu güncelleme ile; karanlık tema, akıllı yanıtlama özelliği, navigasyonlarda jestler, gelişmiş gizlilik ayarları ve Aralık ayı Android
güvenlik güncellemesi sisteme ekleniyor. OTA üzerinden sunulan 1.4 GB büyüklüğünde olan bu güncellemeyi; Ayarlar>Cihaz hakkında>Yazılım güncellemeleri bölümünden yükleyebilirsiniz.

Türkiye’de 2.400 TL banında satılan Nokia 7 Plus’ın Android 10 ile tanışması oldukça sevindirici bir haber. Türkiye’de de indirime sunulan Android 10 güncellemesini yükleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce önemli verilerinizi yedeklemenizde fayda olduğunu belirtelim.

NOKIA 7 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.0 inç büyüklüğünde 2160 × 1080 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm Mobile Platform yonga seti (4 x 2.2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260 CPUs)
Adreno 512 GPU grafik birimi
4GB LPDDR4  RAM
64GB dahili depolama (256 GB’a kadar microSD kart desteği)
12 Megapiksel f/1.75 diyafram 1.4µm piksel büyüklüğü + 13 Megapiksel f/2.6 diyafram 1.0µm piksel büyüklüğü arka kamera kurulumu
16 Megapiksel çözünürlüğünde ZEISS optikli ön kamera
Parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 158.38 x 75.64 x 9.55 mm
3.5 mm kulakık girişi
3 adet Nokia OZO Audio imzalı mikrofon
4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C (USB 2.0) bağlantı noktaları
3.800 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
nokia 7 plus android 10

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