Nokia 7 Plus için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlandı

Bu güncelleme ile; karanlık tema, akıllı yanıtlama özelliği, navigasyonlarda jestler, gelişmiş gizlilik ayarları ve Aralık ayı Android

güvenlik güncellemesi sisteme ekleniyor. OTA üzerinden sunulan 1.4 GB büyüklüğünde olan bu güncellemeyi; Ayarlar>Cihaz hakkında>Yazılım güncellemeleri bölümünden yükleyebilirsiniz.

Türkiye’de 2.400 TL banında satılan Nokia 7 Plus’ın Android 10 ile tanışması oldukça sevindirici bir haber. Türkiye’de de indirime sunulan Android 10 güncellemesini yükleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce önemli verilerinizi yedeklemenizde fayda olduğunu belirtelim.

NOKIA 7 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.0 inç büyüklüğünde 2160 × 1080 çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm Mobile Platform yonga seti (4 x 2.2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260 CPUs)

Adreno 512 GPU grafik birimi

4GB LPDDR4 RAM

64GB dahili depolama (256 GB’a kadar microSD kart desteği)

12 Megapiksel f/1.75 diyafram 1.4µm piksel büyüklüğü + 13 Megapiksel f/2.6 diyafram 1.0µm piksel büyüklüğü arka kamera kurulumu

16 Megapiksel çözünürlüğünde ZEISS optikli ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 158.38 x 75.64 x 9.55 mm

3.5 mm kulakık girişi

3 adet Nokia OZO Audio imzalı mikrofon

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C (USB 2.0) bağlantı noktaları

3.800 mAh kapasiteli batarya

iPhone 12 modeli ince ekranlı olacak

