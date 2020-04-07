Nokia 8.3 şaşırtıcı bir fiyat ile satışa çıkıyor!

Nokia 8.3 arka panelinde 4 adet kamera yer alacak. Bu 4 kameralı kurulumda Zeıss imzası bulunacak. Bu anlamda kamera meraklılarını çok rahat memnun edecek telefon. Bu dörtlü kamera kurulumu: 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 12MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü şeklinde. Ön panelde de 24MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Zeıss imzalı bir kamera almak istiyorsanız Nokia ilk adresiniz olacaktır. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde piyasaya sürülen Sony Xperia 1 II, Nokia’nın bu ayrıcalıklı yapısını sonlandırdı. Üstelik Sony’nin telefonu daha uygun fiyatlı.

Fiyatı ile şaşırtan bir telefon!

HMD’nin yeni amiral gemisi Nokia 8.3, 600€’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip modeli 600 euro, 8GB RAM ve 128GB (microSD yuvası ile harici depolama alanı da sunan) depolama alanına sahip modelin fiyatı ise henüz belli değil. Bu fiyat seviyesi oldukça yüksek çünkü Xiaomi Mi 10 Lite’de 5G bağlantısını destekliyor ve Mayıs ayında piyasaya sürüldüğünde fiyatı 350€ olacak.