HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nokia 9.3 için bugün ilginç bir iddia geldi

Nokia 9.3 için bugün ilginç bir iddia geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:14 | Son Güncelleme

Orta ve giriş segmentinden emin adımlar ile ilerleyen firma, çok yakında sessizliğini bozacak ve karşımıza amiral gemisi modeli Nokia 9.3 ile çıkacak.

Nokia 9.3 için bugün ilginç bir iddia geldi

Bildiğiniz gibi bu yılın furyası 108 Megapiksel çözünürlüğünde telefonlar olmaya başladı. Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 modelleri ile başlayan bu furya aslında sadece kağıt üzerinde bir oyundan ibaret. Yapılan tüm testlerde 12 Megapiksellik lenslerin 108 Megapikselden daha iyi sonuç verdiği ortaya çıktı.

Beyaz dengesinden tutun da keskinliğe kadar daha iyi olan 12 Megapiksel, pazarlama açısından pek anlam ifade etmiyor. Bu yüzden de firmalar 108 Megapiksel şovuna dönmüş durumda.

Bu furyaya şimdi de Nokia katılacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan bu telefonda 8 GB RAM’in bulunması bekleniyor. Bir dönem PureView teknolojisi ile devrim yaratan Nokia’nın aynı lensleri bu modelde de kullanacağı söyleniyor.

Beşli kamera kurulumu ile gelecek olan bu telefon, tasarımsal açıdan Nokia 9 PureView‘e benzeyebilir. Beşli kamera kamera sistemine geçen ilk firmalardan olan Nokia, fotoğraf işleme konusunda yetersiz kalınca, çekilen fotoğrafın ön izlemesini 4-5 saniye sonra göstermesi ile çok tepki toplamıştı.

Nokia’nın bu hataya bir daha düşmeyeceği ve Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinin tüm nimetlerinden sonuna kadar faydalanacağını düşünüyoruz. Nisan sonunda tanıtılması beklenen bu modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Yükselen kurlardan dolayı muhtemelen yabancı firmalar ülkemize biraz temkinli yaklaşacak. Zarar etmemek adına düşük fiyattan piyasaya girmeyecekleri için beklemek firmalar açısından daha mantıklı görünüyor.

Android 10 kullanım oranı açıklandı! Google yine başaramadı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Honor yeni amiral gemilerini tanıttı! İşte özellikleriHonor yeni amiral gemilerini tanıttı! İşte özellikleri
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia Nokia 9.3

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Annesiyle babasını sildi! Sebebi Hadise mi?

Annesiyle babasını sildi! Sebebi Hadise mi?

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

Uncharted: The Nathan Drake Collection ücretsiz oldu

Uncharted: The Nathan Drake Collection ücretsiz oldu

Samsung yedek parçalara önem veriyor

Samsung yedek parçalara önem veriyor

Instagram web sürümü canlı yayın özelliğine kavuştu

Instagram web sürümü canlı yayın özelliğine kavuştu

Huawei Mate Xs onarım bakımından sınıfta kaldı

Huawei Mate Xs onarım bakımından sınıfta kaldı

Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.