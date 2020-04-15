Nokia 9.3 için bugün ilginç bir iddia geldi

Bildiğiniz gibi bu yılın furyası 108 Megapiksel çözünürlüğünde telefonlar olmaya başladı. Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 modelleri ile başlayan bu furya aslında sadece kağıt üzerinde bir oyundan ibaret. Yapılan tüm testlerde 12 Megapiksellik lenslerin 108 Megapikselden daha iyi sonuç verdiği ortaya çıktı.

Beyaz dengesinden tutun da keskinliğe kadar daha iyi olan 12 Megapiksel, pazarlama açısından pek anlam ifade etmiyor. Bu yüzden de firmalar 108 Megapiksel şovuna dönmüş durumda.

Bu furyaya şimdi de Nokia katılacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan bu telefonda 8 GB RAM’in bulunması bekleniyor. Bir dönem PureView teknolojisi ile devrim yaratan Nokia’nın aynı lensleri bu modelde de kullanacağı söyleniyor.

Beşli kamera kurulumu ile gelecek olan bu telefon, tasarımsal açıdan Nokia 9 PureView‘e benzeyebilir. Beşli kamera kamera sistemine geçen ilk firmalardan olan Nokia, fotoğraf işleme konusunda yetersiz kalınca, çekilen fotoğrafın ön izlemesini 4-5 saniye sonra göstermesi ile çok tepki toplamıştı.