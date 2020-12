Nokia Android 10 Go Edition uygun fiyatı ile dikkat çekecek

Şirket, geçtiğimiz yıl Nokia C2’yi bu yılın başlarında C serisinde Android Go Edition telefonlarını ve ayrıca birkaç ay önce Nokia C3’ü tanıttı. Bu nedenle bunun da bir C serisi telefon olması gerekiyor. Hatta son sızıntılara göre bu modelin C1 Plus olduğu söyleniyor.

Kısa süre önce TENAA tarafından onaylanan Nokia TA-1335 4G akıllı telefon, önümüzdeki hafta tanıtılacak Android 10 Go Edition telefon olacak gibi görünüyor.. Sertifika sitesi, yukarıdaki resimde görebileceğiniz akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkardı. Ayrıca dört çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, genişletme yuvalı 64GB depolama birimi telefonda yer alacak.

Uygun fiyatı ile dikkat çekecek olan bu modelde LED flaşlı 8MP ön ve arka kameralar, 81 × 44.5 × 22mm boyut, 122g ağırlık ve 2.500mAh kapasiteli bataryanın da yer alacağını belirtelim.

Telefonun Kırmızı, Lacivert ve Şampanya renklerinde gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki Salı günü tanıtılacak olan telefonun fiyatına dair şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen Nokia 100 ila 150 dolar fiyat bandını tercih edecek.

Hindistan ve Çin pazarını hedef alacak olan bu model Android Go ile çalıştığı için güncellemeleri hızlı bir şekilde alacak gibi görünüyor. Bakalım Nokia’nın giriş seviyesine oynama hevesi daha ne kadar devam edecek?

