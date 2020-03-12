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Nokia bu sefer sağlam geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Nokia’nın bu yıl diğer firmalar gibi kameraya odaklanacağı ise bugün Nokia 5.3 modelinin sızması ile doğrulanmış oldu.

Nokia bu sefer sağlam geliyor

19 Mart 2020 tarihinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Nokia 5.3‘te Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga seti yer alacak. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonda 6.55 inç büyüklüğünde 18.5:9 oranlı ekran yer alacak.

NOKİA 5.3 ÖZELLİKLERİ

4.000 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyunca sizi yarı yolda bırakmayacak olan bu telefonda dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. Bu kameraların 16 Megapiksel ana + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro lens olarak konumlandırılması bekleniyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik Selfie kamerası bulunacak.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkması beklenen telefonda parmak izi okuyucusu da bulunacak. Ancak LCD ekran kullanılacağı için parmak izi okuyucusu telefonun arka bölümüne konumlandırılacak.

Redmi’nin LCD ekranlarda parmak izi sensörünü ekrana entegre etmeyi başardığı açıklanmıştı. Ancak bu teknoloji muhtemelen 2020’nin ikinci yarısından sonra tanıtılan orta segment telefonlarda anca kullanılmaya başlanacak.

NOKİA 5.3 FİYAT BEKLENTİSİ

Tasarımsal açıdan oldukça şık görünen Nokia’nın yeni orta segment oyuncusunun fiyat konusunda 300 dolar bandında olması bekleniyor. Çinli devlerin ülkemizde telefon pazarına hükmetmeye başladığı bugünlerde Nokia 5.3’ün de uygun fiyatlı bir şekilde Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Bakalım HDM Global fiyat konusunda ülkemizde nasıl bir politika izleyecek.

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