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Nokia da oyuncu telefonu geliştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Oyuncu telefonu geliştiren markalar kervanına Nokia da katılıyor. Firma ilk oyuncu telefonunun sinyalini verdi.

Nokia da oyuncu telefonu geliştiriyor

Bir döneme damgasını vuran ancak artık Çinli HMD Global tarafından Android işletim sistemli telefonlarla geri dönen Nokia markası da oyunculara özel bir telefon üretmeye hazırlandığının sinyallerini verdi. Firmanın Twitter hesabında yapılan bir paylaşım yakında bir oyuncu telefonu geleceğini gösteriyor.
Nokia da oyuncu telefonu geliştiriyor

Xiaomi, Asus, Razer, ZTE ve Honor gibi markaların oyunculara özel telefon geliştirmeleri diğer markaların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kervana son katılan isim ise Nokia olacak gibi görünüyor. Firma Twitter hesabında yaptığı bir video paylaşım ile yeni ürünü ile ilgili ipuçlarını da ortaya serdi.

Firmanın Hindistan'daki resmi hesabından yapılan ancak daha sonra kaldırılan 10 saniyelik videolu paylaşımda 'Stay tuned for a phone you can #GameOn" ibaresi yer alıyordu. Yapılan paylaşımdaki GameOn ifadesi akıllara oyuncu telefonunu getirirken bu modelin olası diğer özellikleri hakkında bir bilgi verilmedi. Zaten sonradan kaldırılan bu paylaşım ile Nokia'nın da oyuncu telefon üreteceğine kesin gözle bakabiliriz.
Daha önce de vardı

Nokia, Finlandiyalı şirketin markası olduğu 2000li yıllarda N-gage isimli telefon modeli ile oyunculara özel ilginç tasarımlı cihazlar üretmişti. O dönemin oyun telefonu olan N-gage ailesi sıradışı tasarımı ile yıllardır sektörde konuşulan bir telefon olmayı başarmıştı.

Görünen o ki bu trend geri dönüyor ve her marka bir tane oyuncu telefonu geliştiriyor. Özellikle PUBG ve Fortnite gibi Battle Royale türünün oyunlarının çıkması bu tarz telefonlara olan talebi de artırdı. Üreticiler de bu talebi görerek bu alana yatırım yapıyorlar.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Nokia teknoloji

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