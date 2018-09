Bir döneme damgasını vuran ancak artık Çinli HMD Global tarafından Android işletim sistemli telefonlarla geri dönen Nokia markası da oyunculara özel bir telefon üretmeye hazırlandığının sinyallerini verdi. Firmanın Twitter hesabında yapılan bir paylaşım yakında bir oyuncu telefonu geleceğini gösteriyor.

Nokia da oyuncu telefonu geliştiriyor

Xiaomi, Asus, Razer, ZTE ve Honor gibi markaların oyunculara özel telefon geliştirmeleri diğer markaların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kervana son katılan isim ise Nokia olacak gibi görünüyor. Firma Twitter hesabında yaptığı bir video paylaşım ile yeni ürünü ile ilgili ipuçlarını da ortaya serdi.

Firmanın Hindistan'daki resmi hesabından yapılan ancak daha sonra kaldırılan 10 saniyelik videolu paylaşımda 'Stay tuned for a phone you can #GameOn" ibaresi yer alıyordu. Yapılan paylaşımdaki GameOn ifadesi akıllara oyuncu telefonunu getirirken bu modelin olası diğer özellikleri hakkında bir bilgi verilmedi. Zaten sonradan kaldırılan bu paylaşım ile Nokia'nın da oyuncu telefon üreteceğine kesin gözle bakabiliriz.

Daha önce de vardı