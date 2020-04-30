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Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia'nın önümüzdeki günlerde Nokia 125 ve Nokia 150 adında iki telefon tanıtacağı iddia edildi. İddialara göre, Nokia'nın yeni telefonları gram altından da uygun bir fiyat ile satışa sunulacak.

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon müjdesi!

Nokia akıllı telefon üretimine tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz ay yeni akıllı telefon modellerini tanıtan marka, bir de sürpriz yaparak Nokia 5310 XpressMusic efsanesini güncelleyip beğeniye sunmuştu. Nitekim gelen iddialara bakılırsa, Nokia klasikleşmiş modellerinin peşinden gitmeye devam edecek gibi.

NOKİA 125 VE NOKİA 150 GELİYOR

HMD Global ortaklığında akıllı telefon üreten Nokia'nın iki yeni telefon tanıtacağı gündeme bomba gibi düştü. Şirkete yakın kaynaklara göre Nokia, KaiOS işletim sistemine sahip Nokia 125 ve Nokia 150 adıyla iki farklı telefon üretecek. Hatırlatmakta fayda var; Nokia 150 2016 yılında tanıtılmış bir telefon. Yani Nokia diğerleri gibi efsaneleşmemiş de olsa bir telefonunu daha güncelleyerek satışa sunacak. Fakat bu güncellemenin en önemli kısmı şüphesiz ki fiyat kısmında ortaya çıkacak.

Nokia 150

NOKİA 125 VE NOKİA 150 GRAM ALTINDAN UYGUN

Nokia akıllı telefonlarının yanında mobil telefonlarında uygun fiyat politikasını benimsiyor. Nokia 125 ve Nokia 150 de bu politikadan nasibini alacak. İddialara göre Nokia 125 sadece 36 eurodan (vergiler hariç yaklaşık 270 TL), Nokia 150 ise 42 eurodan (vergiler hariç yaklaşık 320 TL) satışa sunulacak. Gram altının bugünki fiyat ile 385 lira olduğunu düşünürsek, gerçekten de her iki telefon gram altından uygun bir fiyata sahip oluyor. Fakat ülkemizdeki vergilerin işin içine girmesiyle birlikte telefonların fiyatlarının 500-600 TL bandına çıkması muhtemel.

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