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Nokia'dan HarmonyOS tabanlı telefonlar geliyor!

01.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nokia akıllı telefonlarını ve HarmonyOS işletim sistemini yakında bir arada görebiliriz. Çünkü iddialara göre HMD Global çatısı altındaki Nokia, ilginç bir şekilde HarmonyOS işletim sistemine sahip Nokia X60 serisini geliştiriyor. Adı geçen modeller ise Nokia X60 ve X60 Pro.

Nokia'dan HarmonyOS tabanlı telefonlar geliyor!

HarmonyOS işletim sistemini geliştiren Huawei ve akıllı telefon üretimine geri dönüş yapan Nokia, sektörde önemli yere sahipler. Huawei ise HarmonyOS 2.0 işletim sistemini henüz geçtiğimiz günlerde duyurdu ve sektörde üçüncü bir mobil işletim sisteminin benimsenmesinin önünü açtı. Ancak HarmonyOS işletim sistemini benimseyecek ve akıllı telefonlarında kullanacak başka bir üreticinin olup olabileceğinden emin değildik. Yeni bir söylenti ise HarmonyOS işletim sistemine sıcak bakan bir üretici olduğunu söylüyor; Nokia.

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NOKIA HARMONYOS'LU TELEFONLAR ÜRETECEK

Nokia'nın bu yıl içinde Nokia X60 serisini piyasaya süreceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Biliyoruz, Nokia'nın yeni bir akıllı telefon serisini tüketicilere sunması hiç de ilginç değil. Fakat iddialara göre bu serideki akıllı telefonları ilginç kılan şey, modellerin HarmonyOS ile kutularından çıkacak olması.

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NOKIA X60 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İlk olarak Tayvan medyasında ortaya çıkan söylentiye bakılırsa, seri Nokia X60 ve X60 Pro oluşacak. Nokia X60 modellerinin kavisli ekran, 6.000 mAh ve 200 MP ana kamera gibi özellikleri sahip olması bekleniyor.

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Nokia X60 serisi hakkındaki bu söylentinin gerçekliği bilinmiyor. Ancak doğru olma ihtimali var. Nokia, Çin'de piyasaya sürülecek modeller için HarmonyOS işletim sistemini kullanabilir. Böylece Nokia satışlarda başarı yakalayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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