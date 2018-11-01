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Nokia için bir Android 9 güncellemesi daha geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

HMD Global verdiği sözü tuttu. Nokia 6.1 ve 6.1 Plus sahiplerinin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı. İşte detaylar.

Nokia için bir Android 9 güncellemesi daha geldi!

Google, Android Pie’ın kararlı sürümünü yayınlayalı yaklaşık olarak 3 ay oldu. Fakat bu 3 aylık süreç içerisinde Android’in son sürümüne yükseltilen cihaz sayısı, bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Bu bağlamda en çok efor harcayan, gayret gösteren firma ise HMD Global oldu. Finli üretici son olarak, söz verdiği gibi Nokia 6.1 ve 6.1 Plus için de Android Pie güncellemesini yayınladı.
Android tabanlı akıllı telefonlara baktığımız zaman, genel ağırlığın Android 7 Nougat ve Android 8 Oreo’da olduğunu görüyoruz. Hatta bazı üreticiler Android 9 Pie çıkmış olmasına karşın hala Android 8 Oreo güncellemesi için tarih vermeye devam ediyorlar.

Hali hazırda akıllı telefon pazarının en çok cihaz satan ismi konumunda bulunan Samsung bile, henüz hiçbir modelini Android Pie’a güncellemiş değil. Üstelik Güney Koreli şirket yeni çıkardığı telefonlarda bile Android 8 ya da 8.1’i kullanmayı tercih ediyor.

İşte bu şartlar altında HMD Global, bünyesindeki Nokia modellerini bir bir Android Pie’a yükseltmeye devam ediyor.

Finli üretici son olarak Nokia 6.1 ve 6.1 Plus için Android Pie güncellemesini  yayınladı. Yaklaşık olarak 1.46GB boyuta sahip olan güncelleme an itibariyle indirilebilir durumda.

HMD Global Kasım ayında da Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco modellerini Android 9’a yükselteceğini açıklamıştı. Bekleyip göreceğiz.

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Nokia android güncelleme akıllı telefon

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