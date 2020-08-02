Nokia IFA’da yeni modeller tanıtacak

HMD Global giriş seviyesine hitap eden yeni modelleri için IFA’yı bekliyor. Hali hazırda IFA’nin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Malum koronavirüs süreci hala sona ermiş değil. Böyle bir ortamda kalabalık etkinliklerin gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

Hatta kısa bir süre önce Ocak ayında Las Vegas’ta gerçekleşmesi planlanan CES’in de iptal edildiği ve dijital olarak gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Dolayısıyla mevcut şartlarda IFA’nın da fiziksel olarak gerçekleşmesi hayli zor.

Lakin şimdiden Realme, Oppo ve HMD Global gibi isimler IFA’da yerlerini rezerve etmiş durumdalar.

HMD Global bünyesindeki Nokia’nın IFA’da en az 4 ya da 5 model tanıtması bekleniyor. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu modeller giriş ve orta segmente hitap eden cihazlar olacak.

Zaten HMD Global’in hali hazırda üst segmentteki modellerle rekabet etme gibi bir niyeti bulunmuyor. Orta ve giriş segmentindeki uygun fiyatlı modellerle müşteri kitlesini genişletmek istiyorlar. Bu strateji de kısmen başarılı olmuş durumda.

Zira Nokia kısa süre içerisinde en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 10 isimden biri olmayı başardı.

Muhtemelen önümüzdeki dönemde HMD Global’i daha iyi yerlerde görebiliriz. Elbette bu fiyat politikasını değiştirmezse.

FM 2021 için kötü haber

