Android Pie, çıkışını gerçekleştirdikten sonra kullanıcılara sunduğu özellikler sayesinde el üstünde tutulan bir işletim sistemi. Bir telefonun tüketiciye sunabileceği her türlü kolaylığı sağlayan Pie, şimdi Nokia kullanıcılarını sevindirmeye geliyor.
HMD Global, tüm tüketicilerinin yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu. Sektördeki diğer isimlere göre çok daha hızlı davranmayı hedefleyen firma, HMD Global'den çıkan tüm Android işletim sistemli Nokia telefonlar için Android 9.0 Pie güncellemesi sunacağını açıkladı.
Nokia kullanıcıları için büyük önem arz eden bu açıklama, sadece yüzeysel olarak yapıldı. Henüz güncellemenin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi elimizde mevcut değil. Büyük ihtimalle yıl sonuna kadar bu güncellemenin tüm Nokia telefonlarına dağıtılmış olacağını düşünüyoruz.
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak olan Nokia modelleri ise şöyle;
Nokia modellerine Android Pie müjdesi!
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8
Nokia 7
Nokia 6.1 Plus
Nokia 6.1
Nokia 6
Nokia 5.1
Nokia 5
Nokia 3.1
Nokia 3
Nokia 2.1
Nokia 2
Nokia 1
Nokia X6
Nokia X5
Peki ya siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Nokia tekrardan eski günlerine dönebilecek mi?
Kaynak: Teknolojioku
Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın
PKK 6 yılda 52 Kürt siyasetçiyi katletti!
İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti