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Nokia modellerine Android Pie müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

HMD Global firması tüm Android'li Nokia telefonların Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını duyurdu.

Nokia modellerine Android Pie müjdesi!

Android Pie, çıkışını gerçekleştirdikten sonra kullanıcılara sunduğu özellikler sayesinde el üstünde tutulan bir işletim sistemi. Bir telefonun tüketiciye sunabileceği her türlü kolaylığı sağlayan Pie, şimdi Nokia kullanıcılarını sevindirmeye geliyor.

HMD Global, tüm tüketicilerinin yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu. Sektördeki diğer isimlere göre çok daha hızlı davranmayı hedefleyen firma, HMD Global'den çıkan tüm Android işletim sistemli Nokia telefonlar için Android 9.0 Pie güncellemesi sunacağını açıkladı.

Nokia kullanıcıları için büyük önem arz eden bu açıklama, sadece yüzeysel olarak yapıldı. Henüz güncellemenin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi elimizde mevcut değil. Büyük ihtimalle yıl sonuna kadar bu güncellemenin tüm Nokia telefonlarına dağıtılmış olacağını düşünüyoruz.

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Android 9.0 Pie güncellemesini alacak olan Nokia modelleri ise şöyle;

Nokia modellerine Android Pie müjdesi!

Nokia 8 Sirocco

Nokia 8

Nokia 7

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 6

Nokia 5.1

Nokia 5

Nokia 3.1

Nokia 3

Nokia 2.1

Nokia 2

Nokia 1

Nokia X6

Nokia X5

Peki ya siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Nokia tekrardan eski günlerine dönebilecek mi?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Nokia Android Pie Google teknoloji

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